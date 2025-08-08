Міжнародний арбітраж остаточно закрив справу «Аеросвіту» Коломойського — олігарх вимагав $700 млн

Міжнародний арбітражний трибунал припинив провадження у справі щодо авіакомпанії «Аеросвіт» бізнесмена Ігоря Коломойського. Бізнесмен звинувачував Україну в доведенні компанії до банкрутства і вимагав $700 млн.

Про це повідомило Міністерство юстиції.

Цей позов подала ще у 2015 році компанія Gilward Investments B.V., кінцевими бенефіціарними власниками якої є Ігор Коломойський і Георгій Гуртовий.

У позові були вимоги на $700 млн. Позивач звинувачував українські держоргани в тому, що вони начебто їхні дії призвели до банкрутства авіакомпанії «Аеросвіт».

Серед висунутих звинувачень — обмеження доступу до міжнародних авіамаршрутів, надання конкуренту («Міжнародні авіалінії України») виняткових прав без нормативного обґрунтування, бездіяльність Фонду державного майна як акціонера, експропріація земельної ділянки в аеропорту «Бориспіль», затримки з відшкодуванням ПДВ і втручання в процедуру банкрутства.

У березні 2024 року Мінʼюст подав відзив на позов, у якому довів, що банкрутство «Аеросвіту» сталося виключно через внутрішню фінансову неспроможність і неефективне управління, а не через втручання держави.

Упродовж 2024 року сторони обмінювались документами в межах стадії розкриття доказів. Позивач не розкрив усіх документів, на розкритті яких наполягала Україна, попри відповідне рішення арбітражу.

У липні 2024 року арбітраж встановив графік наступних процесуальних дій. Однак позивач неодноразово відтерміновував ці дії, посилаючись на відсутність доступу до Ігоря Коломойського, який на той момент перебував під вартою в Україні.

Попри затримки, арбітраж зобовʼязав сторони сплатити арбітражний збір на суму $150 тисяч до 12 листопада 2024 року. Однак позивач так і не сплатив — у результаті провадження зупинили в січні 2025 року, а згодом — остаточно припинили.