Коломойському продовжили тримання під вартою у справі про замовне вбивство

Печерський районний суд Києва подовжив запобіжний захід Ігорю Коломойському у справі про замовне вбивство юриста Сергія Карпенка. Його триматимуть під вартою до 4 липня 2025 року.

Про це повідомило «Суспільне» із зали суду.

Ігор Коломойський у залі суду. «Суспільне»

Прокурор просив про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ще на 60 діб без визначення розміру застави. Адвокати Коломойського і сам він просили відмовити у цьому клопотанні. Кажуть, що клопотання безпідставне і необґрунтоване.

Коломойського підозрюють в організації замовного вбивства юриста Сергія Карпенка у 2003 році. Слідство вважає, що мотив — відмова юриста анулювати та визнати недійсними рішення загальних зборів акціонерів «Дніпроспецсталі».