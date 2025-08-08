Росія серйозно пошкодила радіолокаційний блок Patriot в Україні — його вже полагодили в Німеччині

Кілька місяців тому Росія серйозно пошкодила в Україні радіолокаційний блок MIM-104 Patriot — німецькі фахівці його полагодили, повернули, і він уже перехоплює ворожі повітряні цілі.

Про це в інтервʼю FAZ сказав заступник командувача Служби НАТО з надання безпекової допомоги і навчання Україні, генерал-майор Майк Келлер.

За його словами, коли радар доставили до Німеччини, то фахівці заявили, що «це повна втрата, яку неможливо відновити». Заміна на нещодавно придбаний аналогічний радар зайняла б кілька років.

Він розповів, що експерти німецьких Повітряних сил спробували полагодити радіолокаційниц блок самостійно і «фактично змогли це зробити, працюючи по 16 годин на день з понеділка по суботу».

«Буквально минулого тижня першу російську ціль було перехоплено саме за допомогою цієї радіолокаційної установки», — розповів генерал.