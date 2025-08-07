Припинення вогню замість миру. Польське медіа опублікувало пропозиції США Путіну щодо закінчення війни

Спецпредставник США Стів Віткофф під час візиту до Москви 6 серпня представив російській стороні «дуже вигідну пропозицію» щодо завершення війни в Україні.

Польське медіа Onet стверджує, що дізналось деталі цієї пропозиції.

За даними журналістів, американські пропозиції передбачають:

припинення вогню в Україні, а не мир;

фактичне визнання окупованих Росією територій (через відкладення цього питання на 49 або 99 років);

скасування більшості санкцій, накладених на Росію, а в перспективі — відновлення енергетичної співпраці, тобто імпорту російського газу та нафти.

При цьому у пакеті пропозицій відсутні гарантії нерозширення НАТО, чого постійно вимагає Росія.

Москва також не отримала жодних обіцянок, що військова підтримка України буде припинена. Однак, як пише Onet, останній пункт є начебто прийнятним для росіян.

Що передувало

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф 6 серпня зустрічався з Путіним у Москві, після чого Трамп і президент України Володимир Зеленський поговорили телефоном. Американський лідер описав зустріч у Москві як «значний прогрес».

Згодом NYT написала, що Трамп хоче зустрітися з Путіним особисто вже наступного тижня. А невдовзі після особистої зустрічі з Путіним він планує провести тристоронню зустріч з Зеленським і Путіним. Сам Трамп зазначив, що «є хороші шанси» на зустріч із Путіним та Зеленським﻿.

7 серпня Зеленський підтвердив, що напередодні обговорювали потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом. Мова про два двосторонні формати та один тристоронній.

Путін заявив, що його зустріч з Трампом може відбутися в ОАЕ. Щодо зустрічі з Зеленським, то він зазначив, що «в цілому не має нічого проти», однак для цього мають бути створені «відповідні умови» — а до їх появи ще далеко.