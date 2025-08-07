Припинення вогню замість миру. Польське медіа опублікувало пропозиції США Путіну щодо закінчення війни

Спецпредставник США Стів Віткофф під час візиту до Москви 6 серпня представив російській стороні «дуже вигідну пропозицію» щодо завершення війни в Україні.
Польське медіа Onet стверджує, що дізналось деталі цієї пропозиції.
За даними журналістів, американські пропозиції передбачають:
- припинення вогню в Україні, а не мир;
- фактичне визнання окупованих Росією територій (через відкладення цього питання на 49 або 99 років);
- скасування більшості санкцій, накладених на Росію, а в перспективі — відновлення енергетичної співпраці, тобто імпорту російського газу та нафти.
При цьому у пакеті пропозицій відсутні гарантії нерозширення НАТО, чого постійно вимагає Росія.
Москва також не отримала жодних обіцянок, що військова підтримка України буде припинена. Однак, як пише Onet, останній пункт є начебто прийнятним для росіян.
Що передувало
Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф 6 серпня зустрічався з Путіним у Москві, після чого Трамп і президент України Володимир Зеленський поговорили телефоном. Американський лідер описав зустріч у Москві як «значний прогрес».
Згодом NYT написала, що Трамп хоче зустрітися з Путіним особисто вже наступного тижня. А невдовзі після особистої зустрічі з Путіним він планує провести тристоронню зустріч з Зеленським і Путіним. Сам Трамп зазначив, що «є хороші шанси» на зустріч із Путіним та Зеленським.
7 серпня Зеленський підтвердив, що напередодні обговорювали потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом. Мова про два двосторонні формати та один тристоронній.
Путін заявив, що його зустріч з Трампом може відбутися в ОАЕ. Щодо зустрічі з Зеленським, то він зазначив, що «в цілому не має нічого проти», однак для цього мають бути створені «відповідні умови» — а до їх появи ще далеко.
- Трамп 29 липня заявив, що Вашингтон введе нові мита й вторинні санкції проти Росії впродовж десяти днів, якщо Москва не домовиться з Україною про припинення вогню. Тобто РФ має дедлайн до 8 серпня. Кремль вже не один раз порушував американські дедлайни, а Трамп уже кілька разів погрожував РФ санкціями проти неї, але так їх і не ввів.