Опитування: Довіра до Зеленського впала до 58%. В чому причина

Президенту Володимиру Зеленському наразі довіряють 58% українців. Водночас 35% респондентів заявили про недовіру до глави держави.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Ще на початку червня довіра до президента була вищою — 65%. Однак за останні тижні вона знизилася на 7 відсоткових пунктів. Водночас рівень недовіри зріс — із 30% до 35%. Зменшення позитивного балансу довіри вказує на поступову втрату частини суспільної підтримки.

Як зазначають соціологи, падіння показників пов’язане, зокрема, з голосуванням Верховної Ради за закон № 12414, яке відбулося 22 липня. Деякі респонденти прямо називали цю подію причиною своєї недовіри до президента.

Найбільше рівень довіри знизився на заході України — з 73% у червні до 55% у серпні. У центральних областях показник залишився незмінним — 63%. На півдні та сході спостерігають помірне зниження — до 54–55%.

Також зменшилася довіра серед молоді до 30 років. Якщо раніше 74% цієї вікової групи підтримували Зеленського, то зараз — 59%. У старших вікових категоріях динаміка менш різка, але тенденція подібна. Водночас у кожній віковій групі більшість респондентів усе ще висловлює довіру президенту.

У КМІС також зазначають, що серед головних причин недовіри українці найчастіше називали корупцію, незадоволення війною та несправедливі рішення влади. При цьому лише невелика частина опитаних звинувачує безпосередньо президента — частіше казали про загальний стан державної системи.

Попри зниження підтримки більшість українців продовжує довіряти Зеленському як лідеру. Однак, за словами експертів, суспільство дедалі чутливіше реагує на дії влади, особливо у питаннях боротьби з корупцією.

Як змінювався рівень довіри до Зеленського?

Після початку повномасштабного вторгнення в 2022 році рівень довіри президенту сягнув 90%, але далі знижувався і відносно найнижчий показник зафіксували в грудні 2024 року — 52%. У першій половині 2025 року, переважно через нову адміністрацію в США, рівень довіри президенту зріс і сягнув максимальних 74% на початку травня 2025 року. Проте вже далі в другій половині травня довіра почала знижуватися і на початку літа становила 65%.