Напад на ветерана в Харкові: стрільця взяли під варту

Чоловіка, який в Харкові стріляв у ветерана, 5 серпня суд відправив під варту без права внесення застави.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Йому інкримінують хуліганство із застосуванням спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого предмета, щоб завдати тілесних ушкоджень.

Що передувало

Ввечері 3 серпня до поліції надійшло повідомлення від очевидців про стрілянину в Індустріальному районі міста. За даними слідства, біля багатоквартирного будинку між чоловіками виник конфлікт.

Поліцейські встановили, що 43-річний зловмисник дістав травматичний пістолет ПМР 9 мм і вистрілив впритул у ветерана, після чого побив його.

Потерпілий — 22-річний український захисник, який під час виконання бойового завдання на війні втратив ногу. Його госпіталізували.