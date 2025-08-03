У Харкові стріляли у ветерана ЗСУ — зловмисника вже затримали

У Харкові ввечері 3 серпня стріляли у ветерана ЗСУ — правоохоронці вже затримали зловмисника. За версією слідства, ним виявився місцевий мешканець 1981 року народження.

Про це повідомляють Поліція Харківської області та Харківська обласна прокуратура.

Ввечері 3 серпня до поліції надійшло повідомлення від очевидців про стрілянину в Індустріальному районі міста. За даними слідства, біля багатоквартирного будинку між чоловіками виник конфлікт.

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Поліцейські встановили, що 43-річний зловмисник дістав травматичний пістолет ПМР 9 мм і вистрілив впритул у ветерана, після чого побив його.

Потерпілий — 22-річний український захисник, який під час виконання бойового завдання на війні втратив ногу. Йому встановили протез. Його госпіталізували.



Чоловіку, який стріляв, готують повідомлення про підозру в хуліганстві із застосуванням спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого предмета, щоб нанести тілесні ушкодження.