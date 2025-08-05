Зеленський і Трамп провели телефонну розмову. Говорили про російські атаки, санкції та дрони

Президент Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову. Серед тем були останні російські атаки, санкції та угода про дрони.

Про це заявив президент Зеленський.

«Сьогодні скоординували наші позиції — України та Сполучених Штатів. Обмінялись оцінками ситуації: росіяни збільшили жорстокість ударів. Президент Трамп повністю поінформований про російські удари по Києву, по інших наших містах і громадах», — зазначив Зеленський.

Президенти обговорили санкції, а також останні ініціативи Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії спільно виділити близько мільярда доларів на закупівлю американських засобів ППО та артилерії для України.