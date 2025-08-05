Єврокомісія: 18-й пакет санкцій проти Росії набуде чинності цього тижня

Вісімнадцятий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії набуде чинності до неділі 10 серпня.
Про це 5 серпня заявила заступниця головного речника Європейської комісії Аріанна Подеста.
«18-й пакет санкцій набуде чинності за кілька днів, наприкінці тижня, якщо я не помиляюся», — повідомила Подеста.
Вона додала, що зараз Єврокомісія повністю зосереджена на виконанні вже ухваленних санкцій, щоб запобігти спробам Росії обходити їх.
- Євросоюз 18 липня ухвалив 18-й пакет санкцій проти РФ — під обмеження потрапили 14 людей і 41 організація. Санкції стосуються енергетичного і банківського секторів, військової промисловості, підприємств у Білорусі та Китаї. Зокрема, ЄС знизив граничну ціну на сиру російську нафту з $60 до $47,6 за барель — Україна не раз говорила, що це необхідно. Детально про 18-й пакет санкцій можна прочитати тут.