Єврокомісія: 18-й пакет санкцій проти Росії набуде чинності цього тижня

Вісімнадцятий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії набуде чинності до неділі 10 серпня.

Про це 5 серпня заявила заступниця головного речника Європейської комісії Аріанна Подеста.

«18-й пакет санкцій набуде чинності за кілька днів, наприкінці тижня, якщо я не помиляюся», — повідомила Подеста.

Вона додала, що зараз Єврокомісія повністю зосереджена на виконанні вже ухваленних санкцій, щоб запобігти спробам Росії обходити їх.