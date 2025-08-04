Нідерланди передадуть Україні €500 мільйонів на ППО

Нідерланди передадуть €500 мільйонів на закупівлю американських засобів ППО для України. Зокрема, мова про системи Patriot і ракети до них.

Про це в соцмережах повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Берекельманс.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітав цю ініціативу.

«Чудово бачити, як Нідерланди беруть на себе ініціативу і фінансують перший пакет американського військового обладнання для України в межах ініціативи НАТО Priority Ukraine Requirements List. Я дякую союзникам за те, що вони надали Україні обладнання, яке їй терміново необхідне для захисту від російської агресії. Я очікую подальших важливих оголошень від інших союзників найближчим часом», — написав Рютте в X.

Президент Зеленський подякував за допомогу після телефонної розмови з премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. За словами Зеленського, це рішення стало одним з результатів саміту НАТО в Гаазі.