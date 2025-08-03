ЦВК Молдови зареєструвала на парламентські вибори блок із партією проросійського експрезидента Додона

Центральна Виборча комісія Молдови зареєструвала блок «Патріотичні соціалісти, серце та майбутнє Молдови» для участі в парламентських виборах, які заплановані на 28 вересня. Туди також входить соціалістична партія колишнього президента країни Ігоря Додона, відомого неоднозначними висловами про війну в Україні.
Про це повідомляє NewsMaker.
Блок складається з Партії соціалістів і лівоцентристських партій «Серце Молдови» й «Майбутнє Молдови».
Варто зауважити, що реєстрація блоку для участі в парламентських виборах не означає автоматичної його реєстрації як учасника виборчих перегонів. Далі представники блоку повинні подати до ЦВК список кандидатів на посаду депутата. Згодом ЦВК вирішить питання про його реєстрацію у виборчих перегонах.
«Ми готові продемонструвати, що країна належить не іноземцям і продавцям країни, а людям, які тут працюють і люблять свою землю. Тепер ніхто не може завадити нам привести до парламенту сили, які захищають суверенітет Молдови, наші традиції та права кожного громадянина. Патріотичний блок готовий до боротьби та перемоги!» — написав лідер соціалістів Ігор Додон у соціальних мережах після рішення ЦВК.
Раніше Додон зазначав, що 4 серпня три партії обговорять включення комуністів до блоку Партії комуністів на чолі з іще одним колишнім президентом країни Володимиром. А між 4 і 10 серпня, за його словами, остаточно сформують список кандидатів блоку на посаду депутата.
- Додон відзначався неоднозначними заявами щодо війни України та Росії. Він заявляв, що «всі сторони винні у конфлікті». На питання, кому належить Донецька, Запорізька, Луганська та Херсонська область, експрезидент відповідав, що «за наслідками мирних переговорів буде зрозуміло, де зупиниться війна».
- ЦВК Молдови 20 липня відхилила заявку на реєстрацію на вибори проросійського політичного блоку «Перемога». А 3 серпня комісія вирішила виключити чотири партії зі списку тих, що мають право брати участь у парламентських виборах 28 вересня. Серед них «Альтернативні сили порятунку Молдови», партія «Шанс» і партія «Перемога», які входять до проросійського блоку «Перемога», близького до засудженого олігарха-втікача Ілана Шора.
- Президентка Молдови Майя Санду 30 липня розповіла, що Росія готує безпрецедентне втручання в парламентські вибори в Молдові, заплановані на вересень.
- Санду повідомила, що Кремль інвестує в кілька політичних проєктів, аби провести своїх людей до наступного парламенту. Усі ці проєкти координуються з одного центру і значною мірою фінансуються через схеми Ілана Шора — лідера проросійської партії «Шор», якого підозрюють у спробі перевороту. Зокрема, за словами Санду, Росія намагається підкуповувати виборців. Лише через криптовалюту планується спрямувати близько €100 мільйонів.
- Росія не вперше намагається вплинути на політичний устрій Молдови. У жовтні 2024 року віцепремʼєр-міністр Молдови Крістіна Герасимов казала, що Росія вклала майже €100 мільйонів у спроби зірвати президентські вибори і референдум про вступ до ЄС.