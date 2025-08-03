У Молдові не допустили до участі в парламентських виборах три партії проросійського блоку «Перемога»

Центральна виборча комісія (ЦВК) Молдови 3 серпня вирішила виключити чотири партії зі списку тих, що мають право брати участь у парламентських виборах 28 вересня. Серед них «Альтернативні сили порятунку Молдови», партія «Шанс» і партія «Перемога», які входять до проросійського блоку «Перемога», близького до засудженого олігарха-втікача Ілана Шора.
Про це повідомляє видання Newsmaker.
ЦВК 14 липня опублікувала список партій, які мають право брати участь у парламентських виборах. Установа пояснила, що партії мають подати до Агентства державних послуг до початку виборів список членів центральних виконавчих органів — голів, віце-голів та членів — за аконом про декларацію активів і особистих інтересів.
ЦВК повідомила, що з 66 зареєстрованих партій станом на 14 липня 2025 року лише 25 подали потрібну інформацію. Ще 14 партій подали запити на оновлення даних, які зараз розглядає Агентство державних послуг. тоді ЦВК повідомила, що три партії — «Шанс», «Сила альтернативи та порятунку Молдови» та «Відродження» — мають судові спори щодо обмеження діяльності або розпуску, які тривають.
Комісія вирішила включити ці 14 партій до списку учасників виборів 28 вересня 2025 року, але право участі скасують, якщо Агентство державних послуг не видасть позитивний адміністративний акт або не буде остаточного судового рішення про розпуск чи обмеження діяльності цих партій.
Так, чотири партії виключили 3 серпня через рішення Агентства державних послуг про відмову в реєстрації змін даних у Державному реєстрі юридичних осіб.
- «Альтернативні сили порятунку Молдови», партія «Шанс» та партія «Перемога» входять до складу блоку «Перемога», який створили у квітні 2024 року в Москві. Члени «Перемоги» повʼязані з олігархом-втікачем Іланом Шором, засудженим у Молдові до 15 років вʼязниці.
- Апеляційний суд Кишинева 31 липня ухвалив, що блок «Перемога» не братиме участі у парламентських виборах. Точніше, суд залишив у силі рішення ЦВК, яке відмовило блоку «Перемога» у реєстрації на парламентських виборах 28 вересня.
- Також ЦВК звернулася до Міністерства юстиції з проханням обмежити діяльність «Сили альтернативи та порятунку Молдови».
- Президентка Молдови Майя Санду 30 липня розповіла, що Росія готує безпрецедентне втручання в парламентські вибори Молдови, заплановані на вересень.
- Санду повідомила, що Кремль інвестує в кілька політичних проєктів, аби провести своїх людей до наступного парламенту. Усі ці проєкти координуються з одного центру і значною мірою фінансуються через схеми Ілана Шора — лідера проросійської партії «Шор», якого підозрюють у спробі перевороту. Зокрема, за словами Санду, Росія намагається підкуповувати виборців. Лише через криптовалюту планується спрямувати близько €100 мільйонів.
- Росія не вперше намагається вплинути на політичний устрій Молдови. У жовтні 2024 року віцепремʼєр-міністр Молдови Крістіна Герасимов казала, що Росія вклала майже €100 мільйонів у спроби зірвати президентські вибори та референдум про вступ до ЄС.