У Молдові не допустили до участі в парламентських виборах три партії проросійського блоку «Перемога»

Центральна виборча комісія (ЦВК) Молдови 3 серпня вирішила виключити чотири партії зі списку тих, що мають право брати участь у парламентських виборах 28 вересня. Серед них «Альтернативні сили порятунку Молдови», партія «Шанс» і партія «Перемога», які входять до проросійського блоку «Перемога», близького до засудженого олігарха-втікача Ілана Шора.

Про це повідомляє видання Newsmaker.

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ЦВК 14 липня опублікувала список партій, які мають право брати участь у парламентських виборах. Установа пояснила, що партії мають подати до Агентства державних послуг до початку виборів список членів центральних виконавчих органів — голів, віце-голів та членів — за аконом про декларацію активів і особистих інтересів.

ЦВК повідомила, що з 66 зареєстрованих партій станом на 14 липня 2025 року лише 25 подали потрібну інформацію. Ще 14 партій подали запити на оновлення даних, які зараз розглядає Агентство державних послуг. тоді ЦВК повідомила, що три партії — «Шанс», «Сила альтернативи та порятунку Молдови» та «Відродження» — мають судові спори щодо обмеження діяльності або розпуску, які тривають.

Комісія вирішила включити ці 14 партій до списку учасників виборів 28 вересня 2025 року, але право участі скасують, якщо Агентство державних послуг не видасть позитивний адміністративний акт або не буде остаточного судового рішення про розпуск чи обмеження діяльності цих партій.

Так, чотири партії виключили 3 серпня через рішення Агентства державних послуг про відмову в реєстрації змін даних у Державному реєстрі юридичних осіб.