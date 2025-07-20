ЦВК Молдови не допустила до виборів проросійський блок «Перемога», повʼязаний з олігархом Шором

Центральна виборча комісія Молдови не ухвалила заявку на реєстрацію виборчого блоку «Перемога» для участі в парламентських виборах. Рішення ухвалили на засіданні 19 липня.

Про це повідомляє NewsMaker.

Віцеголова ЦВК Павло Постіка заявив, що члени «Перемоги» повʼязані з олігархом-втікачем Іланом Шором, засудженим у Молдові до 15 років вʼязниці. Постіка додав, що Шор також брав участь у створенні блоку. Крім того, «викликає обґрунтовані підозри» проведення з’їзду об’єднання в Москві, кажуть у ЦВК.

Представники комісії нагадали, що закон забороняє створювати нові політичні сили на базі партії, визнаної неконституційною. При цьому партії, які входять до «Перемоги», фігурують у судових розглядах — одні у справі про розпуск, інші у справі про обмеження діяльності.

Крім того, назва та символіка блоку збігаються з назвою однієї з партій, що є його частиною, а це порушує виборчі норми, додали в ЦВК. Лідери блоку «Перемога», присутні на засіданні, заявили, що вважають рішення неправомірним.

«Це вже друга спроба не допустити реєстрації виборчого блоку. Цей проєкт ухвали — просто формальність, адже суть у наступному: ви або поважаєте право громадян, зокрема наше, голосувати й бути обраними, чи ні. Ви ніколи не шанували цей принцип», — переконаний член партії «Відродження» Василе Боля.