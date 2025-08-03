Генпрокурор не скористався правом доступу до кримінальних проваджень НАБУ під час дії закону, який це дозволяв

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос розповів, що під час дії закону № 12414, який обмежував незалежність НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, генеральний прокурор Руслан Кравченко не скористався правом доступу до матеріалів кримінальних проваджень Бюро.

Про це Семен Кривонос сказав в інтерв’ю «ВВС Україна».

Закон № 12414 дозволяв генпрокурору читати матеріали, а також ознайомлюватися з даними негласних слідчих дій, зокрема — інформацією про викривачів і прослуховування. І це, за словами Кривоноса, був «величезний ризик», але генпрокурор не скористався цим правом протягом днів, коли діяв закон.

«Ми маємо точну інформацію, що викривачі із цього приводу дуже сильно нервували. Були проблеми певні у співпраці саме з викривачами, це була абсолютна катастрофа. Але тепер ми їх заспокоїли, тому що все повернулося. Він [генпрокурор] жодної справи не взяв, він це офіційно підтвердив. Він до жодної справи не отримав доступу. Щодо цього суспільство має бути спокійне», — наголосив директор НАБУ.