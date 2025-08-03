Зеленський призначив командувача Повітряних сил. Хто ним став

Президент України Володимир Зеленський 3 серпня, у День Повітряних сил ЗСУ, призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил.

Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

З 30 серпня минулого року Кривоножко був тимчасовим виконувачем обовʼязків на цій посаді.

Анатоллій Кривоножко

«І найголовніше, щоб і надалі українська бойова авіація та сили ППО розвивались комплексно та в ефективній взаємодії: Збройні сили України, Генеральний штаб, Міністерство оборони України, команди наших партнерів та фахові й небайдужі експерти, які бажають Україні сили та перемоги», — наголосив президент.