Джерела «Бабеля»: У Росії після вибухів вийшов з ладу газопровід «Центральна Азія — Центр»

У Росії стались вибухи на газопроводі «Центральна Азія — Центр» — він вийшов з ладу.

Про це «Бабелю» повідомили джерела.

На території Волгоградської області 2 серпня вийшов з ладу магістральний газогін «Центральна Азія — Центр» із системи газопроводів, що належить «Газпрому» і транспортує природний газ з Туркменістану через Узбекистан і Казахстан до Росії.

Після повідомлень про гуркіт на ділянці магістрального газогону російські екстрені служби виїхали на місце події.

За словами місцевих, у районі села Динамівське Нехаївського району перебувають правоохоронні органи та ремонтні бригади для ліквідації наслідків вибуху.

Ця магістраль забезпечує енергією низку військових обʼєктів: Демихівський машинобудівний завод, літакобудівельну компанію «МіГ», завод з виготовлення набоїв «Магнум-к» та інші.

Транспортування газу цим газогоном зупинили на невизначений термін.