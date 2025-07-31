Під завалами в Києві можуть залишатися до 10 людей. Що відомо зараз (оновлено)

Під завалами в Києві можуть залишатися до 10 людей — це попередня інформація. Зараз відомо про живого чоловіка під завалами, його частково деблокували, з ним тримають контакт.

Про це повідомив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, щоб повністю деблокувати чоловіка, рятувальники мають вирізати тунель в бетоні — зараз він затиснутий в бетонному склепі. Оновлено о 10:34. Рятувальники дістали чоловіка з-під завалів зруйнованого під’їзду в Києві.Чоловік провалився з другого поверху на перший і його затисло конструкціями. Для того щоб деблокувати чоловіка, рятувальники пробили отвір у стіні сусідньої квартири та сформували своєрідний тунель. На чоловіка наклали спеціальні фіксатори, щоб не нашкодити під час порятунку.

У Києві загинули семеро людей (оновлено об 11:06), четверо з них у зруйнованому будинку у Святошинському районі. Серед загиблих — жінка та її шестирічний син, якого дістали з-під завалів. Медики понад дві години намагалися врятувати його життя, але не вдалося.

Кількість жертв може зрости: у зруйнованому під’їзді було 56 квартир. За словами Клименка, це був прямий удар ракети десь на рівні п’ятого поверху. Знайшли уламки ракети.

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Станом на 10:25 очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомляв, що кількість постраждалих зросла до 82. Госпіталізували 44 людей. Також відомо про 10 поранених дітей, з них 5 в лікарнях. Зокрема, у столиці поранена дівчинка 5 місяців. Ткаченко наголошує, що ці дані не остаточні.

За його словами, зараз відомо про понад 100 постраждалих обʼєктів. Мова про житлові будинки, школи, дитячі садочки, медичні заклади, університет. Прямим влучанням ракети знищений підʼїзд девʼятиповерхівки у Святошинському районі.

Рятувальники також використовують гелікоптери, щоб ліквідувати пожежі на великих площах.