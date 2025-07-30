У Бірмінгемі попрощались з легендою хеві-металу Оззі Осборном. Як це було

Катафалк з тілом Осборна, який помер 22 липня , проїхав по Брод-стріт — одній з головних магістралей міста — до лавки Black Sabbath, встановленої на мосту через канал Брод-стріт у 2019 році.

За катафалком слідували шість автомобілів із членами родини Осборна, супроводжувані поліцейськими на мотоциклах і патрульною машиною.

Кеті Брейзіє, керівниця відділу заходів міської ради Бірмінгему, зазначила, що Осборн означав для міста «все».

«Він ніколи не забував, звідки родом. Його бірмінгемський акцент було чути, де б він не був. Знаєте, деякі люди соромляться, що вони з Бірмінгему, і приховують свій акцент, а він зберіг його до самого кінця», — зазначила вона.

1 5







Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Getty Images / «Бабель»

Історія Black Sabbath розпочалася в Бірмінгемі у 1968 році, коли четверо оригінальних учасників шукали спосіб вирватися з життя, пов’язаного з роботою на заводах.

Вважається, що цей гурт визначив і популяризував звучання хеві-металу — агресивного, але водночас мелодійного.

Осборн був фронтменом Black Sabbath у період їхнього розквіту в 1970-х. Його витівки — як на сцені, так і за її межами — стали легендарними й часто були пов’язані з алкоголем і наркотиками. Його добре знали як «Принца темряви».

Дебютний альбом гурту з однойменною назвою, виданий у 1970 році, увійшов до першої десятки у Великій Британії й відкрив шлях для серії успішних релізів, зокрема Master of Reality(1971) та Vol. 4(1972). Зрештою гурт став одним з найвпливовіших і найуспішніших метал-гуртів усіх часів, продавши понад 75 мільйонів копій альбомів по всьому світу.

На прощальному концерті 5 липня цього року 42 тисячі фанатів спостерігали за виступом гурту вперше за 20 років на стадіоні Villa Park— домашній арені найбільшого футбольного клубу міста. Осборн сидів на чорному троні, оскільки останніми роками мав проблеми зі здоров’ям, особливо після того, як у 2019 році в нього виявили хворобу Паркінсона.