США й Китай продовжили переговори в Стокгольмі, щоб зменшити економічну напруженість

Американські й китайські посадовці 29 липня розпочали другий день переговорів у столиці Швеції Стокгольмі. Сторони хочуть вирішити давні економічні суперечки.

Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що зустріч не завершиться негайними та значними проривами, однак Вашингтон і Пекін можуть погодити ще одне 90-денне «тарифне перемир’я», подібне до укладеного в травні. Перемовини також можуть прокласти шлях до потенційної зустрічі президента США Дональда Трампа і лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Попередній раунд відбувся у понеділок, 28 липня. Тоді делегації провели понад пʼять годин у резиденції шведського прем’єр-міністра «Розенбад», розташованого у центрі Стокгольма. Після цього жодна зі сторін не зробила офіційних заяв.

Вранці у вівторок американський міністр фінансів Скотт Бессент прибув до Розенбаду після окремої зустрічі з головою уряду Швеції Ульфом Крістерссоном. Також прибув віцепрем’єр Китаю Хе Ліфен.

Китай має час до 12 серпня, щоб укласти стійку тарифну угоду з адміністрацією Трампа після попередніх домовленостей. Без домовленостей Сполучені Штати можуть поновити мита на рівні понад 100%, що фактично означатиме торговельне ембарго між країнами, пише Reuters.

На відміну від Євросоюзу, КНР не залежить від США в питаннях безпеки, тож може дозволити переговорам тривати ще кілька місяців, вважає головний економіст банку Hamburg Commercial Bank Сайрус де ла Рубіа.

«Китай добре усвідомлює свою сильну переговорну позицію, що чітко видно з тимчасової ескалації у квітні. Але над Європою завжди нависає дамоклів меч — можливість США відкликати гарантії безпеки, тому ЄС не загострював ситуацію, як це зробив Китай», — сказав Сайрус де ла Рубіа.

Мита Трампа

Президент США Дональд Трамп 2 квітня 2025 року оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито у 10%.

Уже 9 квітня Трамп відтермінував мита для всіх, крім Китаю, який отримав найвищі тарифи — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка у 10%. Тоді ЄС 10 квітня дзеркально відклав введення мит у відповідь на тарифи США на 90 днів, до цього рішення нові тарифи мали набути чинності 15 квітня.

23 травня Трамп запропонував ввести 50-відсоткові мита на товари з ЄС з 1 червня цього року. За його словами, переговори з блоком зайшли в глухий кут, бо ЄС виявився складною стороною в цьому процесі. Трамп пропонував не стягувати мита, якщо товар виготовляли або збирали в США. 26 травня він відклав введення цих мит до 9 липня.

У липні Трамп почав оголошувати про нові мита. Зокрема, Японія та Південна Корея отримали тариф 25%, Лаос та Мʼянма — 40%, Малайзія та Казахстан — 25%, а Південно-Африканська Республіка — 30%.

Незабаром американський президент сказав, що Сполучені Штати і Європейський Союз досягли рамкових домовленостей щодо торговельної угоди. Трамп оголосив про запровадження 15% загального мита на імпорт з 27 країн блоку.