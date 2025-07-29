Авіакатастрофа Air India. Перевірка виявила 51 безпекову прогалину в авіакомпанії

Індійський регулятор з питань авіації зафіксував 51 порушення правил безпеки в авіакомпанії Air India, чий літак у червні зазнав катастрофи. Загинули 260 людей в Ахмедабаді.

Про це передає Reuters, яке ознайомилося з урядовим звітом.

Серед порушень — неналежна підготовка деяких пілотів, використання несанкціонованих симуляторів польоту і погана система графіків. Авіакомпанія Air India, що належить Tata Group, вже отримувала попередження за польоти без перевірки аварійного обладнання, невчасну заміну деталей двигуна, підробку записів, а також порушення, пов’язані з умовами праці екіпажу.

У звіті від Головного управління цивільної авіації Індії йдеться про сім серйозних порушень першого рівня, які потрібно усунути до 30 липня, і ще 44 менш серйозні порушення.

Зокрема, чиновники виявили «прогалини в підготовці» деяких пілотів Boeing 787 і 777. Авіакомпанія погано оцінювала маршрути до складних аеропортів, проводила тренування на симуляторах, які не відповідають стандартам, на деяких рейсах були надто втомлені екіпажі або не вистачало бортпровідників. Були випадки технічної несправності, бруду в салоні, скарг від пасажирів.

Air India пообіцяла все виправити, але регулятори вже неодноразово попереджали її. Минулого року Air India також отримала найбільший штраф серед усіх індійських авіакомпаній — на $127 тисяч — за недостатню кількість кисню на борту під час міжнародних рейсів.