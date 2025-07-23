Авіакатастрофа Air India: родинам загиблих з Великої Британії передали не ті останки

Сімʼї з Великої Британії, що втратили близьких у катастрофі літака Air India 12 червня, дізналися, що останки жертв неправильно ідентифікували та репатріювали.

Про це повідомляє The Guardian.

Деяких жертв авіатрощі кремували або поховали в Індії, але останки щонайменше 12 людей привезли до Сполученого Королівства, каже юрист Джеймс Гілі-Пратт. Він представляє інтереси родин і зʼясовує, що сталося під час процесу ідентифікації.

Відомо, що близькі одного із загиблих пасажирів скасували похорон, коли зʼясували, що в труні тіло невідомої людини. Це залишило їх у «підвішеному стані», підкреслив юрист. В іншому випадку в труну помилково поклали останки кількох загиблих, які довелося розділяти перед похованням.

Помилки виявили після того, як судмедекспертка з Лондону, докторка Фіона Вілкокс почала звіряти ДНК репатрійованих тіл зі зразками, що надали родичі. За словами Гілі-Пратта, плутанина створила проблему і для коронера — під його юрисдикцією тепер перебуває щонайменше одне неідентифіковане тіло.

Британські громадяни звернулися до депутатів, Міністерства закордонних справ та офісу премʼєр-міністра, додав Гілі-Пратт.

«За наявною інформацією, ланцюг збереження й передачі тіл був неприйнятно недбалим. Ми розслідуємо причини помилок і вимагаємо відповідей для цих родин. Очікуємо офіційних відповідей від Air India та їхніх аварійних підрядників — Kenyon International Emergency Services», — прокоментував юрист.