Авіакатастрофа в Індії: Air India отримувала 9 попереджень про порушення правил авіаперельотів

Індійська авіакомпанія Air India, літак якої розбився з 242 пасажирами на борту, отримала девʼять попереджень про порушення правил авіаперельотів за останні шість місяців.

Про це повідомив заступник міністра цивільної авіації Індії Мурлідхар Мохол після посиленої перевірки роботи авіакомпанії, передає Reuters.

Із девʼятьох попереджень пʼять стосувалися порушень безпеки. Однак Мурлідхар Мохол не розповів подробиць і лише додав, що стосовно одного з порушень проводили правоохоронні дії.

Air India під пильною увагою після авіакатастрофи в індійському місті Ахмедабад, де 12 червня розбився Boeing 787-8 Dreamliner. Загинули 242 людини на борту і ще 19 на землі, вижив тільки один чоловік. Камери спостереження зафіксували, що літак піднявся на 200 метрів, але потім різко впав і врізався в будівлю.

Єдиний вцілілий пасажир — 39-річний Рамеш Вішвашкумар, громадянин Великої Британії, який сидів на місці 11А. Загалом серед пасажирів було 169 індійців, 53 британці, 7 португальців і один канадець.

Попередній звіт про авіакатастрофу літака показує, що в кабіні пілотів виникла плутанина, коли майже одночасно спрацювали вимикачі подачі палива до двигунів.

Європейське агентство з авіаційної безпеки почало окреме розслідування стосовно дочірньої компанії Air India Express після того, як Reuters повідомило, що перевізник не виконав директиву про своєчасну заміну деталей двигуна Airbus A320 і фальсифікував записи, щоб підтвердити відповідність вимогам.