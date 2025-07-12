Авіакатастрофа Air India: У літака майже одночасно вимкнулася подача палива до двигунів

Попередній звіт про авіакатастрофу літака Air India в червні показує, що в кабіні пілотів виникла плутанина, коли майже одночасно спрацювали вимикачі подачі палива до двигунів.

Про це передає Reuters.

Звіт Індійського бюро з розслідування авіаційних аварій свідчить, що 12 червня, одразу після того, як літак піднявся над землею, спрацювало резервне джерело енергії. Це означає, що двигуни втратили потужність.

В останні хвилини польоту на диктофоні в кабіні пілотів було чути, як один пілот запитує іншого, чому той відключив подачу палива. Інший пілот відповів, що він цього не робив.

Перемикачі подачі палива фактично одночасно переключилися з положення «робота» на положення «відключення» після зльоту. У звіті не уточнюють, як це могло статися в момент польоту.

Експерти заявили, що пілот не міг випадково вимкнути подачу палива. Американський фахівець Ентоні Брікхаус запитав: «Якщо це зробив пілот — то навіщо?» Інший експерт, Джон Ненс, зазначив, що пілот зазвичай не вимикає ці перемикачі під час злету.

Такі перемикачі використовують лише після посадки або в разі надзвичайних ситуацій, наприклад, при пожежі в двигуні. У звіті не зазначають про надзвичайні обставини. Обидва перемикачі знайшли у ввімкненому стані, також були сліди спроб перезапуску двигунів перед аварією на низькій висоті.

Чорні скриньки літака знайшли протягом кількох днів і вже розшифрували. Усі вимоги з технічної придатності літака були дотримані, йдеться у звіті. Камери спостереження зафіксували, що літак піднявся на 200 метрів, але потім різко впав і врізався в будівлю.

Після катастрофи Air India опинилася під пильною увагою. Європейське агентство з авіаційної безпеки почало окреме розслідування стосовно дочірньої компанії Air India Express після того, як Reuters повідомило, що перевізник не виконав директиву про своєчасну заміну деталей двигуна Airbus A320 і фальсифікував записи, щоб підтвердити відповідність вимогам.