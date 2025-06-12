Авіакатастрофа в Індії. Одного з пасажирів знайшли живим, понад 290 людей загинули

Одного пасажира літака Boeing 787-8 Dreamliner, який розбився в Індії, знайшли живим.

Про це індійському інформагентству ANI повідомили в поліції.

Це 39-річний Рамеш Вішвашкумар — громадянин Великої Британії, який сидів на місці 11А. Наразі він у лікарні. Загалом серед пасажирів було 169 індійців, 53 британці, 7 португальців й один канадець.

Щодо кількості загиблих, наразі відомо про 290 загиблих. Однак кількість жертв може зрости, адже літак впав у житловому районі.

Літак авіакомпанії Air India з 242 пасажирами на борту розбився поблизу аеропорту індійського міста Ахмедабад.

Він прямував до лондонського аеропорту «Гатвік», сигнал з ним зник через кілька секунд після зльоту, коли повітряне судно досягло висоти 190 метрів.

Це перша аварія для цього типу літака, зазначає The New York Times. Наразі в експлуатації 1 100 літаків Boeing 787-8 Dreamliner. Літак, що потрапив у катастрофу, побудували у 2013 році.