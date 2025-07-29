Індія заявила про ліквідацію бойовиків, що стоять за вбивством туристів у Кашмірі

Індія заявила про ліквідацію трьох бойовиків, відповідальних за масове вбивство туристів поблизу міста Пахалгам, розташованого в підконтрольній Індії частині штату Джамму і Кашмір, у квітні 2025 року.

Про це передає CNN.

Наприкінці квітня озброєні бойовики відкрили вогонь по групі туристів — тоді загинули 26 людей. Відповідальність за напад взяло раніше невідоме воєнізоване угруповання, що називає себе «Кашмірський опір». Індія покладає відповідальність на Пакистан, але країна це заперечує.

За словами індійського високопосадовця, бойовиків ліквідували 28 липня під час спільної операції індійської армії, Центральних резервних поліційних сил та поліції Джамму і Кашміру під назвою «Махадев».

Як зазначив міністр внутрішніх справ Індії Аміт Шах, всі троє вбитих були громадянами Пакистану.

Що передувало

Через вбивство туристів Нью-Делі призупинило важливу угоду про розподіл водних ресурсів з Пакистаном, закрило єдиний наземний прикордонний пункт між країнами, скоротило кількість дипломатичного персоналу і скасувало всі візи, видані громадянам Пакистану. Тоді Пакистан теж скасував візи, видані громадянам Індії, закрив свій повітряний простір для всіх авіакомпаній, що належать Індії або керуються нею, і призупинив усі види торгівлі з Індією.

У ніч на 7 травня Збройні сили Індії розпочали військову операцію «Сіндур» і атакували девʼять обʼєктів на території Пакистану. А в ніч на 10 травня Пакистан атакував Індію і почав військову операцію Bunyan ul Marsoos («Міцна стіна»). Під ударом опинилися індійські авіабази і сховища ракет.

Зрештою, 10 травня країни домовились припинити всі обстріли й військові дії на суші, у повітрі та на морі. Згодом Індія звинуватила Пакистан у порушенні режиму припинення вогню. В Ісламабаді заявляють про «історичну перемогу» та впевненість, що всі спірні питання, зокрема щодо Кашміру та розподілу води, вирішаться.