Литва планує розгорнути українську акустичну систему виявлення БпЛА

Литва з 2026 року планує розгорнути у себе українську акустичну систему виявлення безпілотників. Про таку необхідність у Литві заговорили на тлі зростання кількості інцидентів з дронами, які залітають з боку Білорусі — лише за останній місяць зафіксували щонайменше два таких випадки.

Про це в ефірі суспільного телеканалу LRT сказав головнокомандувач Збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас.

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Фінансування на закупівлю системи виділили у 2025 році, а до кінця року її протестують та адаптують до литовської інфраструктури. Масове розгортання системи планують на 2026 рік.

Впровадження затрималося через необхідність адаптувати українську систему до американських оборонних платформ, які використовують в Литві. За словами генерала Раймундаса Вайкшнора, програми мають бути сумісні між собою, аби не зашкодити роботі інших систем.

Міністр оборони Довілє Шакалєнє і генерал Вайкшнорас також підкреслили, що нові технології мають бути повністю інтегровані в єдину мережу оборони — з чіткою координацією між відомствами, визначеними зонами відповідальності та централізованим прийняттям рішень щодо нейтралізації загроз.

Разом з акустичними засобами Литва розгортає електрооптичні, тепловізійні та радіолокаційні системи, а також готує законодавчі зміни для того, щоб тимчасово закрити повітряний простір. Це дозволить винищувачам НАТО діяти без ризику для цивільних об’єктів.

Що передувало

Збройні сили Литви 10 липня повідомляли про безпілотник, який залетів на територію країни з Білорусі та впав, — це був російський безпілотник «Гербера». Після обстеження місця падіння виявилося, що безпілотник зроблений з пінопласту і не є вибухонебезпечним.

У понеділок, 28 липня, у повітряному просторі Литви виявили безпілотник невстановленого типу, який, ймовірно, залетів на територію країни з Білорусі. Місцеві жителі помітили дрон вранці в понеділок на висоті близько 200 метрів недалеко від Вільнюсу. Обʼєкт виявили близько 08:00.

Поліція повідомила, що залучила всі сили для його пошуку. Наразі незрозуміло, який саме дрон залетів у Литву і де він міг упасти. Зараз тривають пошуки можливих уламків або самого безпілотника, якщо він аварійно приземлився.

«Ці дрони не випадковість. Ми справді живемо поруч із війною. Білорусь — плацдарм для агресії Росії проти України. Польща, Латвія, Румунія стикаються з тими ж явищами. «Заблукалі» дрони — це наслідок ефективного українського захисту», — каже міністр оборони Довіле Шакалене.

На думку Шакалене, такі інциденти будуть траплятися — навмисні, випадкові або провокаційні. Це наслідки навчань у Білорусі або ефективної роботи української Протиповітряної оборони.

Автор: Артемій Медведок