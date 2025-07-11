Міністерка оборони Литви заявила, що дрон, який впав на території країни — це російський безпілотник «Гербера»

Міністерка національної оборони Литви Довілє Шакалєнє заявила, що дрон, який 10 липня залетів на територію країни з Білорусі та впав, — це російський безпілотник «Гербера».

Про це пише литовське медіа LRT.

Міністерка наголошує, що цей інцидент, найімовірніше, був ненавмисним. Однак з наближенням спільних російсько-білоруських військових навчань «Захід» провокації на литовському кордоні можуть почастішати.

Співробітники Державної прикордонної служби Литви помітили літаючий обʼєкт близько 11:30 ранку. Він летів на висоті близько 100 метрів, зі швидкістю 50—60 км/год. Дрон спустився і впав на землю через кілька хвилин.

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Безпілотник не збивали військовими засобами, оскільки їх не використовують у мирний час. Представник Збройних сил Литви, майор Гінттаутас Цюніс, заявив: «Якби був воєнний стан, об’єкт негайно збили б військовими засобами. У мирний час ми не збиваємо літаки засобами ППО, використовуються зовсім інші алгоритми, всюди оцінюються наявні факти, розвідувальна інформація та проста військова математика».

Збройні сили Литви також заявляють, що після отримання інформації про порушення повітряного простору винищувачі, які виконували місію повітряного патрулювання НАТО в Литві, отримали наказ реагувати. Однак після падіння обʼєкта місію було скасовано.