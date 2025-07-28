Члени Європарламенту критикують торгівельну угоду зі США

Деякі члени Європарламенту критикують і називають несправедливою торгівельну угоду зі США з митами у 15% для імпорту з ЄС — її блок уклав 27 липня.



Про це пишуть The Guardian і tagesschau.

Мито Трампа у 15% значно більше за те, що діє зараз — європейським експортерам доведеться платити майже втричі більше, ніж середнє мито 4,8%, яке діяло раніше.

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Очільник торгівельного комітету Європарламенту, представник Соціал-демократичної партії Німеччини Бернд Ланге назвав угоду однобокою і «не шедевром».

«15-відсоткові тарифи — це означає зростання попередніх тарифних ставок у чотири рази, натомість імпортні мита на американські товари до ЄС будуть нульовими», — зауважив він і додав, що дисбаланс погіршить конкурентоспроможність ЄС.

Крім того, на думку Ланге, Євросоюзу також не вигідна обіцянка інвестувати у США €600 мільярдів — це не створить робочих місць у ЄС. Він каже, що загалом це дії проти європейських інтересів.

Лідер «Лівих» у Європарламенті Мартіш Шірдеван каже, що цією угодою Європейська комісія ставить під загрозу тисячі робочих місць у Європі, а Трамп натомість заробить на цій угоді ще мільярди доларів.

Речниця з питань торгівельної політики фракції «Зелених» у Європейському парламенті Анна Кавадзіні назвала торгівельну угоду з США «вкрай нерівноправною» через те, що на весь експорт ЄС будуть 15-відсоткові тарифи, а мита на сталь та алюміній залишатимуться на рівні 50%. За її словами, до того ж ЄС доведеться укладати довгострокові імпортні контракти на «вкрай шкідливий для клімату» зріджений природний газ зі США.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн могла б зайняти жорсткішу позицію щодо Трампа, вважає Кавадзіні.

Речник Європейської народної партії, який є однопартійцем Урсули фон дер Ляєн, заявив, що тариф у 15% на європейські товари є «кричущим порушенням принципів справедливої світової торгівлі та серйозним ударом по європейській конкурентоспроможності».

Представник Європейської народної партії (а також член ХДС) Даніель Каспарі висловив думку, що угода є прийнятним рішенням. Він зауважив, що хоча базовий тариф у 15% є дратівливим і зайвим, він не завдасть серйозної шкоди німецьким постачальникам. За словами Каспарі, головним позитивом угоди є те, що вона запобігла торгівельній війні, яка б зашкодила обом сторонам, а ще вона забезпечує певну стабільність і безпеку планування для німецької та європейської промисловості.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав угоду, зазначивши, що вона допоможе уникнути загострення торгівлі між Європою та США і завадити руйнівній торгівельній війні.

Міністр Франції у справах Європи Бенджамін Хаддад заявив у понеділок, що угода забезпечить «тимчасову стабільність? […] але вона незбалансована».

Віцепремʼєр-міністр Ірландії Саймон Гарріс, чия країна є одним з найбільших експортерів Європейського Союзу до США, заявив, що вітає угоду, яка приносить «певну необхідну визначеність», але «шкодує» про базовий тариф.

Реакція промисловості країн ЄС. Водночас Федерація німецьких промислових підприємств (BDI) заявила, що ця угода може мати серйозні негативні наслідки для промисловості. Водночас Національна асоціація хімічної торгівлі Німеччини (Verband der Chemischen Industrie, VCI) висловила думку, що встановлені в угоді митні ставки занадто високі.

Німецький банк Berenberg заявив, що угода поклала край «жахливій невизначеності», але назвав її перемогою для Трампа.

«Чудово, що є угода. Однак у двох основних аспектах результат залишається набагато гіршим, ніж ситуація до того, як Трамп розпочав свій новий раунд торгівельних війн на початку цього року», — сказав головний економіст Berenberg Хольгер Шмідінг.

Італійський банк UniCredit теж заявив, що Трамп отримав вигоду від ЄС.

Мита Трампа

Президент США Дональд Трамп 2 квітня 2025 року оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито у 10%.

Уже 9 квітня Трамп відтермінував мита для всіх, крім Китаю, який отримав найвищі тарифи — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка у 10%. Тоді ЄС 10 квітня дзеркально відклав введення мит у відповідь на тарифи США на 90 днів, до цього рішення нові тарифи мали набути чинності 15 квітня.

23 травня Трамп запропонував ввести 50-відсоткові мита на товари з ЄС з 1 червня цього року. За його словами, переговори з блоком зайшли в глухий кут, бо ЄС виявився складною стороною в цьому процесі. Трамп пропонує не стягувати мита, якщо товар виготовляли або збирали в США. 26 травня він відклав введення цих мит до 9 липня.

У липні Трамп почав оголошувати про нові мита. Зокрема, Японія та Південна Корея отримали тариф у 25%, Лаос та Мʼянма — 40%, Малайзія та Казахстан — 25%, а Південно-Африканська Республіка — 30%.