Австрія розмірковує над вступом до НАТО через російську загрозу

В Австрії не виключають можливості відмовитися від нейтралітету, який зберігають з 1955 року, і вступити до НАТО.

Про це в інтерв’ю Die Welt сказала міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер.

Вона зазначила, що нейтралітет сам по собі не захищає Австрію.

«Те, що захищає Австрію на тлі дедалі більш нестабільної ситуації у сфері безпеки у світі та дедалі агресивнішої поведінки Росії, — це інвестиції у власну обороноздатність і в партнерства. Я загалом дуже відкрита до того, щоб розпочати публічну дискусію про майбутнє Австрії у сфері безпеки та оборони», — підкреслила міністерка.

Вона зазначила, що хоча наразі в парламенті та серед населення немає більшості, яка б підтримувала вступ до НАТО, така дискусія все одно може бути дуже плідною.

«Не можна сказати, що я з ентузіазмом прагну вступити до НАТО. Але ми також не можемо просто сидіти, склавши руки, і думати: якщо ми нікому не заподіємо зла, то й нам нічого не буде. Це було б наївно. Світ змінився. Але я хочу чітко зазначити: ми вже маємо партнера в особі ЄС, який захистить нас у разі крайньої потреби», — підсумувала вона.