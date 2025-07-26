Верховний суд Франції скасував ордер на арешт експрезидента Сирії Башара Асада

Верховний суд Франції скасував французький ордер на арешт колишнього президента Сирії Башара Асада, який видали до того, як його владу в країні повалили, за смертельні хімічні атаки 2013 року.

Про це передають AFP і France 24.

Касаційний суд постановив, що немає винятків із президентського імунітету навіть за ймовірні воєнні злочини та злочини проти людяності.

Однак головуючий суддя Крістоф Сулар зазначив, що оскільки Башар Асад більше не президент, проти нього можуть видати нові ордери на арешт, і розслідування справи може тривати.

Правозахисники й активісти сподівалися, що суд визнає, що через серйозність звинувачень Башар Асад не має імунітету, і це стало б важливим прецедентом у міжнародному праві.

У листопаді 2023 року Франція видала ордер на арешт Асада за його ймовірну участь у хімічній атаці у 2013 році поблизу Дамаска, після якої загинуло понад тисячу людей. Його звинувачують у співучасті у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, хоча сирійська влада тоді все заперечувала й покладала провину на повстанців.

Французький суд розглядає справу за принципом універсальної юрисдикції, тобто він має право судити за тяжкі злочини, навіть якщо їх скоїли в іншій країні.

Розслідування засноване на свідченнях очевидців, військових перебіжчиків, а також фото- й відеодоказах. На цій підставі Франція видала ордери на арешт Башара Асада, його брата Махера і ще двох генералів. Прокурори погодилися з трьома ордерами, але подали апеляцію щодо Асада, вважаючи, що він має імунітет як очільник держави.

Втім, у червні 2024 року Апеляційний суд Парижу підтримав рішення про ордер. Прокурори знову подали апеляцію. У січні французькі слідчі видали ще один ордер на арешт Асада — цього разу через вибух у місті Дераа у 2017 році, внаслідок якого загинув франко-сирійський мирний житель.

Сирією понад 50 років правила родина Асадів. У 2011 році почалося повстання проти їхнього режиму, яке переросло в жорстоку 13-річну громадянську війну. За цей час загинуло понад пів мільйона людей, мільйони втекли з країни. Асад утримував владу, розпалюючи міжрелігійну ворожнечу.

Однак наприкінці 2024 року режим родини Асадів розвалився за два тижні. Головною рушійною силою наступу на сирійську армію, який призвів до падіння диктатури, стала ісламська організація «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) з лідером Мухаммадом аль Джулані. Тоді Башар Асад втік до Росії.