Джерела «Бабеля»: Українські дрони атакували завод «Сигнал» у російському Ставрополі

Уночі 26 липня далекобійні дрони Служби безпеки України атакували завод «Сигнал» у російському Ставрополі — один з найбільших виробників радіоелектроніки в Росії.
Про це «Бабелю» повідомили джерела в СБУ.
Завод спеціалізується на виробництві різних видів РЕБ, радіолокаційної, радіонавігаційної апаратури, радіоапаратури дистанційного керування і працює на російський військово-промисловий комплекс. Завод перебуває під міжнародними санкціями.
Один з ударів припав на корпус № 2, де стоїть дороге імпортне обладнання, як-от станки на базі числового програмного управління. Другий удар прийшовся по корпусу № 1, де розташований цех радіоелектронних пристроїв № 17.
- Україна працює над збільшенням кількості далекобійних ударів по військових обʼєктах у Росії.