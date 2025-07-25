ДБР розслідує аварію, у якій загинув нардеп Ярослав Рущишин. Що відомо

Державне бюро розслідувань встановлює обставини аварії, у якій загинув депутат від партії «Голос» Ярослав Рущишин. Це сталося ввечері 24 липня поблизу села Бабухів Івано-Франківської області.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Попередньо встановили, що депутат був за кермом мотоцикла Harley Davidson і в’їхав у причіп, зчеплений із трактором, яким керував місцевий мешканець.

ДБР

ДТП сталася в темну пору доби в умовах обмеженої видимості. Через зіткнення Ярослав Рущишин отримав тяжкі травми і згодом помер у кареті швидкої.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за ознаками ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).