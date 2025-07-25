У ДТП загинув депутат від партії «Голос» Ярослав Рущишин.

Про це повідомили в Українському католицькому університеті, де він був почесним сенатором і меценатом.

Рущишин був нардепом IX скликання, а також підприємцем, громадським діячем, співзасновником Мистецького обʼєднання «Дзиґа» та Львівської бізнес-школи УКУ.

Один із лідерів студентського руху початку 90-х, співорганізатор Революції на граніті, студентського голодування на майдані Незалежності, а згодом — учасник Помаранчевої революції та Революції Гідності. Із перших років незалежності інвестував у розвиток української культури, медіа та освіти.

Він був співзасновником культового мистецького об’єднання «Дзиґа», організатором фестивалів «Вивих» та «Українська молодь — Христові», а також фінансовим меценатом молодих українських митців.

Після Помаранчевої революції Ярослав став членом партії «Наша Україна», і в її складі був обраний депутатом Львівської обласної ради. Тоді ж виник комітет підприємців Львівщини, який у 2006–2007 та 2009–2011 роках очолював Ярослав. Комітет працює досі. Серед його знакових проєктів – Антикорупційний форум Львівщини та Регуляторний хаб.

Рущишин був одним із фундаторів Бізнес-школи УКУ та почесним сенатором університету, підтримував студентів із малозабезпечених сімей стипендіями, сприяв створенню храму Блаженних мучеників УГКЦ. Разом із командою однодумців розробив стратегію розвитку Львова 2025.