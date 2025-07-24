Закон про обмеження роботи НАБУ підтримали 24 депутати з підозрами від Бюро. Чи є в них конфлікт інтересів

Законопроєкт № 12414, який обмежив роботу Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), підтримали депутати, які мали підозри від антикорупційних органів.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) у відповідь на запит «Бабеля» розповіло, чи є в цих депутатів конфлікт інтересів.

У НАЗК підкреслили, що за Конституцією народні депутати не несуть юридичної відповідальності за голосування або висловлювання в парламенті та його органах.

Там також додали, що суть приватного інтересу нардепа визначається у кожному конкретному випадку — залежно від змісту законопроєкту та наявності у депутата особистої зацікавленості в наслідках прийняття закону.

Зокрема, конфлікт інтересів буде, якщо документ надає певні вигоди чи, навпаки, негативні наслідки для конкретних людей чи організацій, повʼязаних з нардепом.

«Водночас визначені законом вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів не можуть стосуватися участі народного депутата в законопроєктній діяльності стосовно законів, які впливають на невизначене коло учасників суспільних відносин, включно із самими народними депутатами як членами громадськості», — підсумували в НАЗК.

Про який конфлікт інтересів мова

Громадський рух «Чесно» раніше писав, що серед депутатів, які підтримали законопроєкт, були 24 народних обранці з підозрами від НАБУ.

Серед підозрюваних нардепів, хто проголосував за, 11 — представники «Слуги народу», четверо — з групи «Довіра», по троє з «Батьківщини» та колишньої ОПзЖ, а також двоє членів групи «За майбутнє» й один депутат від «Євросолідарності». При цьому справи щонайменше 10 з цих депутатів на момент голосування були закриті. Більшості з них вдалось уникнути покарання через каяття чи закінчення строків давності.

ЧЕСНО

Що відбувається з НАБУ і САП

Верховна Рада 22 липня ухвалила, а президент Володимир Зеленський підписав закон № 12414, який вносить зміни до Кримінального кодексу України. Серед іншого, генерального прокурора наділять повноваженнями:

забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам;

бути фактичним керівником САП і передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;

надавати детективам НАБУ обов’язкові письмові вказівки;

самостійно закривати справи за підозрою щодо топпосадовців.

Також передбачаються правки, які обмежать діяльність САП, а саме:

прокурори САП не зможуть визначати підслідність НАБУ в певних випадках;

керівник САП не зможе вирішувати спори про підслідність у справах, які може розслідувати НАБУ;

керівник САП не матиме повноважень щодо зміни апеляційних і касаційних скарг, внесених прокурорами САП.

НАБУ та САП наголошували, що в разі ухвалення документа керівник САП стане номінальною фігурою, а НАБУ втратить незалежність і перетвориться на підрозділ Офісу генпрокурора. У Києві, Одесі, Львові та Дніпрі люди виходили на протести проти законопроєкту.

Після суспільного резонансу група депутатів зареєструвала альтернативний законопроєкт, який, за їхніми словами, має повернути незалежність НАБУ і САП.

Окремо Зеленський заявив, що також погодив текст документа, який стосується роботи антикорупційних органів.