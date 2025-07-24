У гирлі Дунаю на Одещині підірвалось судно. Є троє загиблих

В Одеській області під час планових робіт у гирлі Дунаю Бистре ввечері 23 липня підірвалось судно-земснаряд.

Про це повідомили в Адміністрації морських портів України.

На борту було 11 членів екіпажу. Внаслідок вибуху загинули троє працівників АМПУ. Інші члени екіпажу дістали травм, їх госпіталізували.

За даними «Адміністрації морських портів України», судно належить його філії «Дельта-лоцман».

На місці працюють профільні служби, обставини події з’ясовують. Адміністрація морських портів повідомила, що родини загиблих і постраждалих отримають необхідну підтримку.

Через інцидент морський підхідний канал в гирлі Бистре тимчасово закрили для судноплавства. Прохід суден до і з портів Дунайського регіону наразі здійснюється Сулинським каналом.

Гирло Бистре є стратегічним маршрутом експорту української продукції через дунайські порти. Після звільнення острова Зміїний від російської окупації гирло відкрили для цивільних суден, а обсяг експорту збільшили до 1,5 мільйона тонн на місяць.

У лютому 2023 року Україна розширила гирло Бистре на Дунаї, щоб збільшити експорт з морських портів.

Автор: Артемій Медведок