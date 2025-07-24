FT: Лідери Франції та Європейської ради намагались відмовити Зеленського підписувати закон про НАБУ і САП

Президент Франції Емманюель Макрон і голова Європейської ради Антоніу Кошта намагались переконати Володимира Зеленського не підписувати закон про обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.
За даними медіа, Макрон і Кошта телефонували Зеленському 22 липня «в останній спробі відмовити його від цього кроку».
Посли країн G7 у Києві на зустрічі того ж дня з генпрокурором Русланом Кравченком і головою СБУ Василем Малюком теж закликали переглянути рішення.
Дипломатів протримали у кімнаті без телефонів понад дві години — один з них назвав це спробою «заглушити» їх і не дати інформувати свої уряди про стрімкий розвиток подій у Києві.
Крім того, нардеп зі «Слуги народу» анонімно розповів журналістам, як законодавців збирали на голосування за законопроєкт про обмеження повноважень НАБУ і САП.
За його словами, Офіс президента наказав народним депутатам терміново повернутися до столиці на позачергове засідання 22 липня. Депутатам зі «Слуги народу» повідомили, що «шеф» уважно стежить і фіксує будь-який прояв опору.
Що відбувається з НАБУ і САП
Верховна Рада 22 липня ухвалила, а президент Володимир Зеленський підписав закон № 12414, який вносить зміни до Кримінального кодексу України. Серед іншого, генерального прокурора наділять повноваженнями:
- забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам;
- бути фактичним керівником САП і передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;
- надавати детективам НАБУ обов’язкові письмові вказівки;
- самостійно закривати справи за підозрою щодо топпосадовців.
Також передбачаються правки, які обмежать діяльність САП, а саме:
- прокурори САП не зможуть визначати підслідність НАБУ в певних випадках;
- керівник САП не зможе вирішувати спори про підслідність у справах, які може розслідувати НАБУ;
- керівник САП не матиме повноважень щодо зміни апеляційних і касаційних скарг, внесених прокурорами САП.
НАБУ та САП наголошували, що в разі ухвалення документа керівник САП стане номінальною фігурою, а НАБУ втратить незалежність і перетвориться на підрозділ Офісу генпрокурора. У Києві, Одесі, Львові та Дніпрі люди виходили на протести проти законопроєкту.
Після суспільного резонансу група депутатів зареєструвала альтернативний законопроєкт, який, за їхніми словами, має повернути незалежність НАБУ і САП.
Окремо Зеленський заявив, що також погодив текст документу, який стосується роботи антикорупційних органів.