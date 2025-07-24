РФ атакувала Україну чотирма ракетами й понад сотнею дронів. Як спрацювала ППО

У ніч проти 24 липня росіяни атакували Україну чотирма крилатими ракетами «Іскандер-К», 103 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО знешкодила 91 ворожу повітряну ціль

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Цього разу армія РФ запускала повітряні цілі з території тимчасово окупованого Криму, а також з таких російських напрямків: Брянськ, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Під ударом були Одещина, Миколаївщина, Сумщина, Харківщина, Донеччина, Черкащина та Запоріжжя.

Українська ППО знешкодила одну ракету та 90 дронів. Проте були влучання 13 дронів і трьох ракет в 11 місцях, ще в шести — впали уламки.