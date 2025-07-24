РФ атакувала Черкаси — є поранені. Під обстрілом була й Одеса, де постраждав історичний центр

В ніч проти 24 липня російська армія атакувала одразу декілька українських міст, зокрема Черкаси та Одесу — відомо про 7 і 3 постраждалих відповідно.

Про наслідки атаки повідомляють ДСНС, очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, мер Черкас Анатолій Бондаренко.



У Черкасах 7 людей постраждали через ракетний обстріл. Відомо, що серед них одна дитина. Після атаки в місті виникли пожежі — їх уже загасили.

Одесу російська армія атакувала безпілотниками — попередньо відомо про трьох постраждалих. Атака пошкодила пам’ятки архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО. Крім того, у місті було кілька пожеж, зокрема горів ринок Привоз, приватний будинок та АЗС. Рятувальники працюють на місцях. Пожежу на Привозі вже ліквідували.

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Обстріл зруйнував 9-поверхівку — без житла залишилися люди, що жили у квартирах з 5-го по 8-й поверхи, горіли оселі на 5-му та 6-му поверхах одного з підʼїздів. Є загроза обвалу конструкцій.

Рятувальники евакуювали 33 мешканці та врятували 5 — вони були заблоковані у квартирах.

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Окрім того, росіяни близько 6:00 атакували Дніпровський район Херсону з дрона. Двоє чоловіків отримали мінно-вибухову травму та уламкові поранення, їх госпіталізували.

Вночі ворог також атакував Запоріжжя 9 дронами типу Shahed. Під ударом був дачний кооператив та навчальний заклад, який зараз не використовують. Виникли пожежі, рятувальники вже ліквідували їх. Обійшлося без постраждалих.

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Так само дронами росіяни атакували Миколаїв. Через бойову роботу ППО та падіння уламків спалахнули пожежі складських будівель двох підприємств. Постраждалих немає.