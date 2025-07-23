Заступниця міністра оборони із цифровізації Катерина Черногоренко йде з посади

Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко складає свої обовʼязки.
Про це вона повідомила на своїй сторінці в соцмережі X.
Посадовиця очолювала цей напрям в оборонному відомстві держави два роки. Черногоренко зазначила, що вона та її команда «створювали інструменти, що підсилюють оборону, дають ефективність, людяність і свободу вибору».
Серед досягнень відділу цифровізації МО вона назвала розробку застосунків для військовозобовʼязаних «Резерв+» і для військових — «Армія+».
«Найскладніша і найвідповідальніша робота в моєму житті. Найкрутіша команда, яка не боялась жодних викликів, генерувала нові ідеї, втілювала абсолютно інший підхід у трансформацію сервісів», — прокоментувала Катерина Черногоренко.
- «Армія+» презентували в серпні 2024 року. Застосунок створили за аналогією з «Дією», щоб розвантажити військових від паперової роботи. Там доступні функція ідентифікації особи («Армія ID») та система рапортів (електронні рапорти).
- «Резерв+» запустили в травні 2024 року. Він надає доступ до інформації в реєстрі військовозобовʼязаних «Оберіг», у ньому військовозобовʼязані можуть оновити свої дані.