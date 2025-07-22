Герман Сметанін тимчасово очолить «Укроборонпром» — наглядова рада оголосила конкурс на гендиректора

Германа Сметаніна призначили виконувачем обов’язків генерального директора «Укроборонпрому» після того, як Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, яке він очолював, передали під управління Міноборони.

Про це повідомила пресслужба «Укроборонпрому».

Наглядова рада акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» призначила Сметаніна винувачем обовʼязків, коли гендиректор Олег Гуляк перейшов на іншу посаду.

Також наглядова рада оголосила конкурс на посаду генерального директора «Укроборонпрому»: Герман Сметанін та інші претенденти з відповідними фаховими компетенціями зможуть взяти участь у конкурсі на загальних умовах.

Добиратиме кандидатів і даватиме їм попередню оцінку українське представництво міжнародної компанії Odgers Berndtson, яка спеціалізується на рекрутингу керівників вищої ланки. Odgers Berndtson почне пошук кандидатів 28 липня 2025 року.