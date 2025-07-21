На концертах Coldplay тепер попереджають про «камери поцілунків» — після випадку з топменеджерами Astronomer

Вокаліст Coldplay Кріс Мартін жартома попередив фанатів про те, що їх можуть показувати на екрані «камери поцілунків», після інциденту, коли гендиректора IT-компанії Astronomer випадково викрили на подружній зраді.

Про це пише Rolling Stone.

На концерті Coldplay в Медісоні, штат Вісконсин, що відбувся 19 липня — першому шоу після виступу на стадіоні Джіллетт, де й зняли вірусне відео з менеджерами Astronomer — Мартін зробив коротке застереження перед виконанням пісні “The Jumbotron Song”.

«Ми хотіли б привітатися з деякими з вас у залі. І зробимо це за допомогою наших камер, щоб показати декого з вас на великому екрані», — звернувся він до публіки, а потім жартома додав: «Тож якщо ви ще не нафарбувались — саме час зробити макіяж».

Можливо, щоб уникнути подібного інциденту, під час виступу в Медісоні, камера не показувала жодних пар під час виконання “The Jumbotron Song”.

Що передувало

На концерті Coldplay 16 липня «камера поцілунків» зняла обійми одруженого генерального директора компанії Astronomer Енді Байрона з його колегою — керівницею відділу кадрів Крістін Кебот. Побачивши себе на великому екрані, вони намагались сховатись і закрити обличчя.

Відео із цього концерту стало вірусним, і Astronomer навіть вийшла з офіційною комунікацією. Спершу компанія повідомила, що почала розслідування ситуації, а згодом заявила, що Байрон подав у відставку.