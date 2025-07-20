Гендиректор Astronomer звільнився — перед цим його заскочили в обіймах із колегою на концерті Coldplay

Американська IT-компанія Astronomer оголосила, що її генеральний директор Енді Байрон подав у відставку.

Про це йдеться в повідомленні компанії в Х.

«Як зазначалося раніше, Astronomer відданий цінностям і культурі, якими ми керуємося з моменту заснування. Очікується, що наші лідери задають стандарти поведінки та підзвітності, і нещодавно ці стандарти були порушені. Енді Байрон подав заяву про відставку, і рада директорів прийняла її», — заявили в компанії.

Тепер рада директорів розпочне пошук нового генерального директора, а співзасновник і директор з виробництва Піт Де Джой виконуватиме обовʼязки тимчасового генерального директора.

Звільнення Байрона сталося після скандалу на концерті Coldplay у Бостоні. Під час виступу так звана камера поцілунків зняла Енді Байрона, що обіймав, як припускають, директорку з персоналу Astronomer Крістін Кебот. Коли вони побачили себе на екранах, Байрон сховався за огорожі, а Кебот закрила обличчя руками. Відомо, що Енді Байрон одружений.

Після того, як відео широко поширилося в мережі, а Байрона запідозрили в зраді, Astronomer заявила, що почала внутрішнє розслідування.