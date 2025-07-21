Суд обрав запобіжний захід працівнику Київської прокуратури, який на смерть збив жінку в столиці

Суд обрав запобіжний захід для співробітника Київської прокуратури Андрія Молочного, який днями, ймовірно, став винуватцем смертельної аварії в Голосіївському районі столиці.

Про це повідомляє кореспондент «Суспільного» із зали суду.

За його даними, Андрія Молочного відправили під варту без права на внесення застави.

ДТП за участі Молочного сталася пізно ввечері 19 липня на вулиці Велика Васильківська в Києві. Інцидент потрапив на відеокамери: на кадрах видно, що водій на великій швидкості наїхав на жінку, яка йшла по пішохідній зоні, після цього винуватець втік. Незабаром його затримали.

Наступного дня, 20 липня постраждала померла у лікарні. Молочному повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України — порушення правил дорожнього руху в стані сп’яніння, що призвело до смерті людини. У його крові виявили 1,77 проміле алкоголю при нормі в 0,2.