Times: Убитий полковник СБУ Воронич був причетний до ліквідації ватажка російських бойовиків Мозгового

Полковник Служби безпеки України Іван Воронич, якого 10 липня застрелили за вказівкою російських спецслужб, у 2015 році спланував ліквідацію польового командира проросійських бойовиків батальйону «Призрак» так званої «ЛНР» Олексія Мозгового.

Про це пише The Times із посиланням на джерела в українській розвідці.

За даними видання, Воронич також брав участь в операціях проти Чорноморського флоту Росії, де під час атак проти суден використовували морські дрони. Times пише, що вбитий полковник СБУ був заступником у підрозділі ексрозвідника Романа Червінського.

Times також дізналася подробиці вбивства українського полковника. За даними розвідки, ФСБ навесні найняла двох кілерів з Азербайджану через кримінальний синдикат. Жінка в’їхала в Україну з Молдови у травні, а її напарника спочатку не пустили через судимості. Тепер СБУ зʼясовує, як йому вдалося потрапити до країни.

До цього New York Times писала про те, що Воронич був офіцером Центру спеціальних операцій «Альфа», пропрацював у відомстві кілька десятків років, брав участь у ліквідації російського бойовика Арсена Павлова на псевдо «Моторола» та в операції на Курщині.

Що передувало

Івана Воронича розстріляли в Києві вдень 10 липня. Тіло з вогнепальним пораненням знайшли в Голосіївському районі міста. За даними джерел New York Times, СБУ 13 липня ліквідувала кілерів. Операцією особисто керував голова СБУ Василь Малюк. Чоловік і жінка чинили опір, тому їх ліквідували.

Відповідальність за вбивство Воронича взяла неонацистська організація The Base. Її засновник — американець Рінальдо Наззаро — був підрядником Пентагону, який працював із Силами спеціального призначення США під час війни проти тероризму. Зараз він проживає у Санкт-Петербурзі.

Організація пропонувала гроші прихильникам або добровільним учасникам за цілеспрямовані вбивства та напади на критично важливу інфраструктуру України. В організації кажуть, що вбивство Воронича це «лише початок».