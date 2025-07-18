Будівництво фортифікацій на Сумщині: директора однієї з компаній підозрюють у привласненні понад 1 млн грн

На Сумщині правоохоронці повідомили про підозру директору фірми з Рівненщини — він, за версією слідства, заволодів понад 1,1 мільйона гривень, що були призначені на будівництво фортифікацій у Сумській області.

Про це повідомляють спеціалізована прокуратура в сфері оборони Центрального регіону та поліція Сумщини.

Як встановило слідство, упродовж 2024 року підозрюваний уклав низку договорів із департаментом капітального будівництва Сумської ОВА про роботи з будівництва фортифікацій у прикордонних районах Сумської області. Їх фінансували коштом резервного фонду державного бюджету України. Кошти, зокрема, виділяли в межах програм, які координує Міністерством оборони України.

Директор компанії уклав субпідрядні угоди з підконтрольним підприємством за завищеною вартістю. Потім вніс неправдиві дані в документи про виконані роботи — підробив виконавчу документацію з фіктивними обсягами та цінами. Так йому вдалося отримати понад 1,1 мільйона гривень з резервного фонду держбюджету.



Фігуранта підозрюють у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах через зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Наразі вирішують питання про запобіжний захід для підозрюваного.