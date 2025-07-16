Кількість загиблих через атаку на Чернівці 12 липня зросла

Кількість загиблих через атаку на Чернівці 12 липня збільшилася до трьох.

Про це повідомив очільник Чернівецької ОДА Руслан Запарнюк.

У лікарні помер 74-річний чоловік на імʼя Василь Клипич, мешканець міста Снятин Івано-Франківської області.

Лікарі 5 днів боролися за його життя, але через отримані множинні осколкові поранення його врятувати не вдалося.

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