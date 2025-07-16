Кількість загиблих через атаку на Чернівці 12 липня зросла

Кількість загиблих через атаку на Чернівці 12 липня збільшилася до трьох.
Про це повідомив очільник Чернівецької ОДА Руслан Запарнюк.
У лікарні помер 74-річний чоловік на імʼя Василь Клипич, мешканець міста Снятин Івано-Франківської області.
Лікарі 5 днів боролися за його життя, але через отримані множинні осколкові поранення його врятувати не вдалося.
- РФ на світанку 12 липня атакувала Чернівці чотирма «шахедами» та однією ракетою — загинули жінка 26 і чоловік 43 років. Того ранку росіяни також атакували Львів, Луцьк та Харків.