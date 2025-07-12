Армія РФ здійснила комбіновану атаку України. Що відомо

Вночі 12 липня росіяни масовано атакували українські міста безпілотниками й ракетами. Є поранені та загиблі.

Про це повідомляють ДСНС, мер Луцька Ігор Поліщук, голова Чернівецької ОДА Руслан Запаранюк, мер Харкова Ігор Терехов.

У Львівській області пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будівлі, спалахнули пожежі. До гасіння залучали 55 рятувальників і 15 одиниць спецтехніки. Четверо людей звернулися по допомогу до медиків.

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В Луцьку ворог фактично знищив одноповерховий житловий будинок, каже міський голова. Загоряння ліквідували, повідомлень про загиблих немає. В інших помешканнях від вибухової хвилі та уламків повилітали вікна, горіла автівка.

Чернівці на світанку атакували чотирма «шахедами» та однією ракетою. Там двоє загиблих — жінка 26 і чоловік 43 років. За життя важкопоранених борються лікарі, ще 10 містян зазнали легких травм. Пошкоджені житлові будівлі, магазини, адмінбудівлі та авто.

По Харкову окупанти завдали 10 ударів — двома КАБами та вісьмома безпілотниками. У місті двоє постраждалих, армія РФ пошкодила вже непрацююче підприємство. Пошкоджено інфраструктуру та міські електромережі.