Головного суперника Ердогана на виборах засудили до увʼязнення

Мера Стамбулу та головного конкурента президента Туреччини Реджепа Ердогана на виборах Екрема Імамоглу засудили до одного року і восьми місяців увʼязнення.

Про це пише турецьке медіа Politika Haber.

Суд виправдав Імамоглу за звинуваченням у «підбурюванні до переслідування» прокурора, але засудив його до 2 місяців і 15 днів ув’язнення за «погрозу», а також до одного року і 5 місяців за «образу державного службовця».

Оскільки загальний строк ув’язнення не перевищив двох років, Імамоглу не заборонено займатися політичною діяльністю.

Водночас йому загрожує низка інших судових процесів, і залишається ризик, що йому все ж заборонять займатися політичною діяльністю.

Хто такий Екрем Імамоглу

Імамоглу — один із лідерів опозиційної Республіканської народної партії. Його вважали основним суперником чинного президента Реджепа Ердогана на наступних президентських виборах у 2028 році. Однак 18 березня диплом про вищу освіту Імамоглу анулювали — нібито через знайдені порушення технічного характеру. Наявність диплома — обовʼязкова умова для висування своєї кандидатури на виборах президента.

Імамоглу двічі обирали мером Стамбулу — у 2019 і 2023 роках. Тоді він переміг кандидатів від керівної консервативної Партії справедливості та розвитку Реджепа Ердогана. Президент Туреччини теж розпочав свою політичну карʼєру з посади мера Стамбулу в 1990-х роках і неодноразово казав: «Хто володіє Стамбулом — володіє всією Туреччиною».

19 березня мера Стамбулу Екрема Імамоглу затримали, як і кілька десятків його соратників. А вже 23 березня суд постановив залишити його під арештом до закінчення судового процесу. Імамоглу закидають хабарництво і пособництво терористичній організації — йдеться про заборонену в Туреччині Робітничу партію Курдистану. Також у стамбульській прокуратурі заявили, що Імамоглу нібито був «лідером кримінального угруповання» і займався вимаганням, шахрайством і хабарництвом.