Мера Стамбулу затримали у справі про корупцію. Він є головним опонентом Ердогана

У Туреччині затримали мера Стамбулу й головного політичного конкурента президента Реджепа Ердогана — Екрема Імамоглу. Влада розслідує його звʼязки з корупцією і тероризмом.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Турецьке інформагентство Anadolu додає, що прокурори видали ордери на арешт ще близько 100 людей, серед них бізнесмени й журналісти. Сам Імамоглу 18 березня стверджував, що біля його будинку перебувають сотні поліцейських. За даними медіа, вони провели обшуки у політика. Пізніше прессекретар Імамоглу сповістив, що мера затримали.
Це відбулося наступного дня після того, як Стамбульський університет відкликав диплом бакалавра Екрема Імамоглу начебто через порушення. Всього ВНЗ анулював дипломи й наукові ступені 28 людей, пояснивши це «очевидною помилкою».
Цими вихідними Імамоглу, опозиційного політика з лівоцентристської Республіканської народної партії, мали висунути як кандидата у президенти на майбутніх виборах 2028 року. Однак у Туреччині необхідно мати вищу освіту, щоб балотуватися на посаду очільника держави.
Влада країни заборонила демонстрації в Стамбулі на чотири дні, ймовірно, намагаючись запобігти протестам після арешту політика. Моніторинговий ресурс Netblocks демонструє, що Туреччина також обмежила доступ до багатьох соцмереж.
Сам Екрем Імамоглу оприлюднив відео в X, де назвав своє переслідування «ударом по волі народу».
- Екрема Імамоглу двічі обирали мером столиці — у 2019 та 2023 роках. Тоді він переміг кандидатів від керівної консервативної Партії справедливості та розвитку Реджепа Ердогана. Президент Туреччини теж розпочав свою політичну карʼєру з посади мера Стамбулу в 1990-х роках.
- У 2022 році суд у Туреччині засудив Імамоглу до 2 років та 7 місяців позбавлення волі за образу членів Центральної виборчої комісії. Тоді йому також заборонили брати участь у виборах.