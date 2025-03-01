Робітнича партія Курдистану оголосила про перемирʼя з Туреччиною. Воно набуло чинності з ранку 1 березня.

Про це пише Hurriyet.

РПК вважають терористичною організацією в Туреччині, Європейському Союзі та США. З 1984 року організація веде бойові дії з Туреччиною, вимагаючи створення автономії для турецьких курдів.

Курди — це етнічна група, представники якої живуть у східній Туреччині, західному Ірані, північному Іраку та північній Сирії. Більшість курдів сповідують іслам, меншість — єзиди, християни, юдеї. Питання про створення незалежного Курдистану на Близькому Сході порушувалося протягом ХХ століття, після Першої та Другої світових воєн. Однак у курдів досі немає власної держави.

27 лютого лідер РПК Абдулла Оджалан, який відбуває довічний термін у турецькій вʼязниці, закликав своїх прихильників скласти зброю і припинити діяльність. Він також звернувся до керівництва Туреччини із закликом «проявити повагу до етнічних меншин, свободи вираження думок і права на демократичну самоорганізацію».

«Ми погоджуємося із закликом лідера Оджалана і заявляємо, що, зі свого боку, будемо дотримуватися [домовленостей] і виконувати вимоги. Ми оголошуємо про припинення вогню відсьогодні», — йдеться в заяві РПК, яку ширить Hurriyet.

Роззброєння РПК може стати великим політичним успіхом для президента Туреччини Реджепа Ердогана, зазначає американська газета The New York Times. Це усуне головну загрозу внутрішній безпеці Туреччини і підвищить шанси Ердогана змінити конституцію, що дасть йому змогу балотуватися на третій термін.

Якщо Туреччина підтримає рішення Робітичної партії Курдистану, це може покласти край десятиліттям конфлікту, який, за оцінками, забрав життя щонайменше 40 тисяч людей.

Останніми роками відносини між Ердоганом і представниками РПК помʼякшуються. Нова спроба врегулювати конфлікт почалася після того, як наприкінці жовтня 2024 року лідер Партії націоналістичного руху Туреччини і прихильник Ердогана Девлет Бахчелі запропонував дати можливість Оджалану виступити в турецькому парламенті, щоб він оголосив про роззброєння курдів. Після цього, у грудні 2024-го, Оджалан заявив, що «готовий зробити позитивний крок і виступити із закликом» у відповідь на цю пропозицію.